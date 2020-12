Mercato : L’OM déjà sous pression dans le dossier Kamara

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi à partir de 17h30. Notre consultant Jean Charles de Bono est revenu sur le dossier Boubacar Kamara. En effet, interrogé en conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas a évoqué de possibles offres à venir pour Boubacar Kamara. Sans parler d’un départ imminent, ce dernier ouvre la porte à un transfert du minot…

Kamara dispose d’un contrat jusqu’en 2022, le coach olympien a ouvert la porte à un possible départ de son milieu de terrain si de grosses offres arrivent. Villas-Boas a annoncé Pape Gueye comme son successeur. Selon les informations de Calciomercato.it, l’Olympique de Marseille demanderait une somme aux alentours des 30M€…

des grands clubs ont du taper à sa porte – jean charles de bono

« Cela voudrait dire qu’il y a des clubs qui se sont vraiment renseignés sur Kamara. On annonce pas de telles choses en conférence de presse s’il n’y a pas eu de grands clubs européens qui ont frappé à la porte. Ils ont surement dû taper à la porte déjà. En plus, ça serait un peu con, un peu bête de perdre des joueurs comme ça comme Thauvin. Du coup il faut penser à prolonger Thauvin, Amavi et Kamara dès maintenant… » Jean Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (30/11/2020)