Mercato : L’OM dément catégoriquement pour Alvaro !

Alors que RMC a annoncé il y a une heure que le contrat d’Alvaro était résilié et que cela devrait coûter 5M€ à l’OM, Le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze à démenti cette information via Twitter !

Jacques Cardoze a clairement affirmé que le contrat avec Alvaro n’était pas résilié à ce jour : « Merci de rectifier cette « information » RMCsport, le contrat d’Alvaro n’est absolument pas résilié à ce jour »

Merci de rectifier cette « information » @RMCsport le contrat d’Alvaro n’est absolument pas résilié à ce jour. — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) June 24, 2022

RMC affirmait que personne n’a voulu confirmer au sein du club marseillais et pour cause. Pour autant le média expliquait : « le contrat d’Alvaro a bel et bien été résilié. Entre les indemnités de départ et les revenus que l’Espagnol avait accepté de percevoir a posteriori pour valider la signature en prêt d’Amine Harit, cela coûtera environ 5 millions d’euros à l’OM. »

🔵 Info RMC Sport – Alvaro Gonzalez n’appartient plus à l’OM, son contrat a bien été résilié. Entre les indemnités de départ et les revenus que l’Espagnol avait accepté de percevoir a posteriori pour valider le prêt d’Amine Harit, cela coûtera environ 5 millions au club. — RMC Sport (@RMCsport) June 24, 2022

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)