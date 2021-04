Mercato : L’OM dément cette piste pour venir concurrencer Mandanda !

L’OM est à la recherche d’un gardien numéro 1 bis pour concurrencer Mandanda. La piste menant à Alban Lafont a été démentie par le club via L’Equipe.

« Du fait de sa personnalité, de son parcours au club et de son leadership, on aimerait évidemment que Mandanda continue au club, qu’il reste avec nous. Il faut qu’il nous donne une option à ce poste. Ce serait bien qu’on puisse l’inclure au projet », déclarait ce jeudi le coach Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Pourtant selon RMC, un concurrent à ce poste serait l’une des pistes prioritaires de Pablo Longoria pour ce mercato estival. Pour le moment, seuls les noms d’Alban Lafont et d’Alexander Nubel, la doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich ont été cités.

Le journal L’Equipe confirme ce samedi que l’OM est à la recherche d’un numéro 1 bis avec un profil plus jeune pour préparer l’avenir. En revanche, la piste menant à Alban Lafont serait totalement démentie par le club marseillais. Actuellement en prêt au FC Nantes, l’Espoir français devrait être transféré cet été par la Fiorentina, club auquel il appartient.

