Mercato: L’OM finalement doublé dans le dossier Guendouzi ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato, Mattéo Guendouzi aurait trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un salaire. Cependant, les négociations trainent entre Arsenal et l’OM, et le club marseillais pourrait se faire dépasser dans ce dossier.

Tout semblait s’accélérer entre l’Olympique de Marseille et Guendouzi pour un transfert. Le milieu de terrain aurait trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un salaire et une durée de contrat. Pourtant, il ne s’est toujours pas engagé avec l’OM, aucun accord n’aurait pour l’instant été trouvé entre les Anglais et les olympiens. Alors que Dortmund se serait aussi manifesté pour le milieu de terrain, une autre écurie serait bien avancée. En effet, d’après les informations de A Bola, le Benfica aimerait attirer le joueur. L’offre portugaise serait plus même avantageuse que celle proposée par les dirigeants marseillais.

Ce matin, « Le Benfica tente Guendouzi », titre A Bola.

Le quotidien indique que les négos avec le SLB sont « plus avantageuses » qu’avec l’OM.

JE PENSE QUE GUENDOUZI AIMERAIT BIEN REJOINDRE L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE — BOUHAFSI

Le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi avait livré ses dernières informations sur le dossier Guendouzi. Selon lui, le dossier avait déjà bien avancé il y a 10 jours.

« Guendouzi, je pense qu’il aimerait bien rejoindre l’Olympique de Marseille ! C’est un dossier qui n’est pas simple mais je crois qu’il a avancé ces derniers jours. Longoria avance sur tous les dossiers en même temps pour avoir toutes les portes. Un peu comme faisait Luis Campos mais à Marseille. Je ne crois pas qu’il y ait d’accord avec les deux clubs pour le moment. » Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)

Guendouzi A UNE SUPERBE QUALITÉ DE PASSE ET UNE TRÈS TRÈS BONNE VISION DE JEU

Spécialiste du championnat allemand, le compte Twitter Bundesliga France nous a peint le profil de l’ancien joueur de Lorient… Selon lui, il peut apporter à l’effectif mais il va surtout falloir faire attention à son état d’esprit qui n’est pas toujours irréprochable.

« Guendouzi est plutôt complet, il est capable de se projeter pour créer le surnombre. Il a un très bon sens de l’anticipation mais a plus de mal quand il s’agit de défendre en un contre un. Il a une superbe qualité de passe et une très très bonne vision de jeu, il est capable de faire des transversales sorties de nul part. Il n’utilise pas vraiment son pied gauche, ce qui est handicapant à certains moments » BundesligaFR – Source : Football Club de Marseille (12/05/21)