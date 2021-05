Mercato : Bouhafsi imagine 7 à 8 recrues pour l’OM cet été !

Pablo Longoria passe ses journées à appeler différents agents, le patron du sportif ratisse large en vue du mercato estival de l’OM. Pour le journaliste Mohamed Bouhafsi, ce dernier devrait recruter à minima 7 à 8 joueurs cet été…

Invité par Philou Sport dans un live sur Twitch, le journaliste Mohamed Bouhafsi a répondu aux questions concernant l’OM. Il fait le point sur le nombre d’arrivées possibles cet été. Si ce dernier pense que 7 à 8 joueurs seront nécessaire, le chiffre pourrait monter d’avantage surtout avec le possible départ de Benedetto. Un gardien, deux défenseurs centraux, deux doublures des latéraux si Lirola reste, deux milieux de terrain, un ailier droit et un attaquant si Milik reste ferait un total plus proche de 9 recrues minimum…

Peut être 8, car si tu conserve Milik, Benedetto pourrait partir

« Combien de recrues à l’OM cet été ? Un gardien, un latéral droit plutôt une doublure car l’OM veut Pol Lirola et veut lever l’option, je pense que cela va se faire. Donc on peut imaginer un jeune à ce poste. Un gardien, un défenseur central pour remplacer Duje Caleta Car, un latéral gauche comme doublure de Jordan Amavi. Ça fait trois, un milieu de terrain pour remplacer Kamara, un autre milieu, et un ailier, on sera autour de 6 ou 7 joueurs. (…) Peut être 8, car si tu conserve Milik, Benedetto pourrait partir il faudra donc un attaquant comme doublure, donc au total cela fait 7 à 8 joueurs… » Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)

Il est aussi revenu sur les dossiers mercato des deux milieux offensifs Adli et Almada. Les deux joueurs auraient déjà un accord avec l’OM, mais il faut faire face à la concurrence et convaincre le TFC et Velez. Pablo Longoria joue la montre pour ne pas surpayer…

CONCERNANT ADLI, TOULOUSE A LÉGÈREMENT BAISSÉ LE PRIX DU JOUEUR

« Concernant Adli, Toulouse a légèrement baissé le prix du joueur, je pense que l’OM est assez avancée dans ce dossier. Je crois savoir que le joueur aimerait bien rester en France pour avoir une progression. Plusieurs clubs français sont intéressés par son profil, son entourage tente je pense de faire monter les enchères. Il devrait trancher et prendre sa décision après le barrage retour face à Nantes (qui s’est imposés 2-1 à Toulouse lors du match aller). » Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)

L’OM A VOULU TEMPORISER SUR LE DOSSIER ALMADA

« Almada a un accord avec l’OM, il veut venir mais Velez en demande beaucoup. Donc l’OM a voulu temporiser sur le dossier afin de se servir de l’intérêt du joueur. Le joueur a des intérêts de ‘Inter Milan, mais il veut une étape intermédiaire entre un très grand club européen. L’OM s’est focalisée sur Gerson depuis quelques jours, l’OM va boucler une opération mais n’est pas pressé. On n’est que fin mai. S’il faut gagner une semaine pour dépenser un million de moins c’est utile… » Mohamed Bouhafsi – source : Twitch Philousports (27/05/2021)