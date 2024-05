La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans « Débat Foot Marseille« , Karim Diouf est revenu sur le mercato de l’OM. D’après le journaliste, le club olympien doit tout d’abord vendre avant d’investir.

« L ’OM doit vendre des joueurs 30 millions d’euros pendant un ou deux mercato pour mettre l’argent de côté »

« Il y a clairement trop de joueurs qui n’ont pas le niveau de jouer à l’OM » @Mode55489648 #OM #TeamOM @karim__diouf

« L’OM n’a pas les moyens d’investir une trentaine de millions d’euros sauf sur un joueur confirmé sur lequel le club peut faire un bon coup, a affirmé Diouf. Aujourd’hui, l’OM doit vendre des joueurs à cette somme pendant un ou deux mercato pour s’enrichir et mettre l’argent de côté. Nous on mise énormément d’argent sur des joueurs qui peuvent potentiellement réussir. Même si Vitinha avait réussi, ça aurait été 40 millions d’euros au mieux. Aujourd’hui, le peu d’argent dont le club dispose, il faut savoir l’utiliser. Malheureusement, l’OM dépense beaucoup sur des valeurs où il n’y a aucun retour sur investissement. C’est pour ça qu’il faut travailler le centre de formation. On a toujours été mauvais. Quand tu ne peux pas aller cueillir de bons fruits, plante les tiens », a-t-il ajouté.

