Mercato : L’OM dépense plus que NICE, LILLE et RENNES et pour QUELS RÉSULTATS ?

Ces dernières années, l’Olympique de Marseille ne cesse de terminer l’année par un déficit record. Alors que Pablo Longoria a recruté des joueurs libres ou en prêt, le scénario des saisons précédentes devrait une nouvelle fois se répéter. Une spécialité marseillaise donc ? Notre journaliste Mourad Aerts vous donne des éléments de réponse…

Les autres clubs ne sont pas autant en déficit que l’OM. A l’OM il y a une vraie tradition de plus dépenser, et de dépenser peut être « plus mal » que les autres… Peut-être que les dirigeants olympiens pensent qu’il faut plus dépenser pour réussir à l’OM. Mais est-ce que ça se vérifie dans les faits ?

Dans cette vidéo notre journaliste compare ainsi les dépenses (transfert, masse salariale) du club marseillais avec celles de quatre de ses concurrents sur la période de 2015 à 2020 (Lyon, Lille, Renne, et Nice). Quels résultats observe-t-on au final ? Réponse dans la vidéo ci-dessus.

