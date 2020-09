Mercato : L’OM discute toujours pour cet espoir français ?

L’OM ne lâche pas la piste menant au milieu de terrain du Bayern Munich Michaël Cuisance. Le club olympien souhaite toujours le recruter !

On le sait, des discussions ont déjà été menées entre l’olympique de Marseille et le Bayern Munich pour le prêt du milieu de terrain français Michaël Cuisance. Le club bavarois souhaitait attendre la fin de la Ligue des champions pour se décider sur l’avenir de leur joueur. Néanmoins, même si le temps passe depuis leur victoire face au PSG, et que l’OM est revenu à la charge, le Bayern joue encore la montre…

L’AVENIR DE CUISANCE ENTRE LES MAINS DE THIAGO ALCANTARA ?

Selon Foot Mercato, le club allemand attend la finalisation du dossier Thiago Alcantara avant de se prononcer sur Cuisance. Le milieu de terrain espagnol est annoncé en partance vers Liverpool, mais n’a encore rien signé avec les champions d’Angleterre. L’international espoir français aura un rendez-vous cette semaine avec ses dirigeants afin de faire un point sur son avenir. Cette réunion sera surement suivie de près par les dirigeants de l’OM.

LA STAT : 9

Soit le nombre de matchs disputés par Michaël Cuisance en 2019-2020, sous le maillot du Bayern Munich, en championnat d’Allemagne.