Mercato: L’OM distancé pour ce jeune talent français ?

Piste sérieuse de Pablo Longoria, le jeune talent de Toulouse, Amine Adli attire les convoitises. Si l’intérêt de l‘Olympique de Marseille est réel, il semblerait qu’un club aurait déjà une longueur d’avance dans ce dossier…

Véritable révélation de Ligue 2, Amine Adli est une véritable piste de Pablo Longoria. Déjà intéressé par le joueur cet hiver, le président marseillais aurait promis à Adli de revenir à la charge dès cet été, selon divers médias. Avec seulement une année de contrat, le Français ne devrait plus coûter les 15 millions d’euros réclamés par Toulouse au dernier marché des transferts. Bonne nouvelle pour les dirigeants olympiens ? Oui, mais une équipe italienne semblerait tenir la corde dans ce dossier.

D’après les informations du journaliste Nicolo Schira, Toulouse se montre gourmand pour son jeune prodige. Alors que le Milan propose 8 millions d’euros, le club de la ville rose espère entre 10 et 12 millions d’euros. Même si l’OM serait une piste sérieuse pour le Français, l’écurie transalpine semble avoir une longue d’avance… voir deux. Le Bayern Leverkusen, surveillerait aussi la situation du milieu de terrain.

#ACMilan are still interested in Amine #Adli (born in 2000), who will leave #ToulouseFC this summer. The french club ask €10/12M to sell the winger, but his contract expires in 2022 and #Toulouse is still in Ligue2. #Rossoneri are ready to offer €8M. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2021