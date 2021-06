Mercato: « L’OM doit faire venir un joueur star comme Coutinho! »

Depuis quelques jours, les supporters marseillais se mettent à rêver d’une signature de Philippe Coutinho à l’OM. Si les conditions du transfert semblent très complexe, il pourrait y avoir une raison autre que sportive derrière ce transfert.

Ces derniers jours, une folle rumeur prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux. En effet, le nom de Philippe Coutinho est sans cesse associé à l’Olympique de Marseille. Ce bruit fait beaucoup rêver les supporters marseillais. Si l’affaire semble très compliquée à cause de son salaire extrêmement élevé, la venue d’un tel joueur serait un énorme coup sportivement et sur le plan marketing. Problème donc, Coutinho a encore deux ans de contrat avec le FC Barcelone qui, pourtant, lui cherche tant bien que mal une porte de sortie pour cette été. La transaction devrait être très complexe à réaliser, malgré tout l’intérêt que porte Sampaoli au milieu offensif brésilien.

tu peux avoir une prise de contact sans aller plus loin — Thierry Mode

De passage dans notre émission de lundi, le fameux supporter olympien Thierry Mode est revenu sur cette rumeur. Selon lui, il pourrait y avoir une stratégie commerciale et économique derrière cet intérêt.

« On m’en a parlé. Après, tu peux avoir une prise de contact sans aller plus loin. Commercialement, pour l’OM, pour vendre des maillots, il faudrait faire venir un joueur star. Je pense que ce serait juste une opération commerciale pour vendre des maillots. Tu peux avoir des prises de rendez-vous et après il se passe rien du tout. » Thierry Mode – Source: Football Club de Marseille (07/06/2021)