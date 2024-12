Mercato : L’OM doublé par Naples pour cette opportunité défensive ?

À l’approche du mercato hivernal 2025, l’Olympique de Marseille (OM) cherche activement à renforcer sa défense. Le coach Roberto De Zerbi, conscient des faiblesses défensives de son équipe, souhaite recruter deux défenseurs centraux et un latéral droit. Parmi les cibles de l’OM, le Brésilien Danilo, actuellement à la Juventus, a fait l’objet de nombreuses rumeurs. Cependant, son transfert à l’OM semble désormais incertain.

Danilo, âgé de 33 ans, entre dans la dernière année de son contrat avec la Juventus et ne fait plus partie des plans de Thiago Motta, l’entraîneur de la Juve. Polyvalent, capable de jouer en défense centrale dans une défense à trois ou comme latéral droit, il correspond au profil recherché par De Zerbi pour solidifier la défense marseillaise. La Juventus, qui ne compte plus sur lui, pourrait être prête à le laisser partir dès cet hiver, ce qui offrirait une belle opportunité à l’OM.

Naples sur les traces de Danilo



Cependant, l’OM n’est pas seul sur ce dossier. Selon Sky Italia, Naples a également exprimé son intérêt pour le défenseur brésilien. Le club napolitain, à la recherche de renforts défensifs, serait en bonne position pour attirer Danilo. Ce dernier aurait même déjà validé l’idée d’un transfert vers Naples auprès de Giovanni Manna, le directeur sportif du SSC Napoli. Cette concurrence supplémentaire complique les ambitions marseillaises.

L’OM face à un transfert complexe

Le contrat de Danilo avec la Juventus expire en juin 2025, ce qui pousse le club turinois à envisager un transfert cet hiver même si l’option le laisser partir gratuitement dès janvier est évoquée. Cette situation offre à l’OM une chance, mais la compétition avec Naples pourrait nuire à ses chances. De plus, la Juve a de nombreux blessés en défense et reste hésitant…

Conclusion

Alors que l’OM cherche à renforcer sa défense pour atteindre ses objectifs en Ligue 1 et en compétitions européennes, la piste Danilo pourrait être décisive. Cependant, face à Naples, l’issue du dossier reste incertaine. Les prochaines semaines seront cruciales pour savoir si l’OM réussira à s’attacher les services du défenseur brésilien.