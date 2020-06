Mercato : L’OM envisage de laisser partir Strootman et Mitroglou pour 0€?

Selon le journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille ne serait pas contre le fait de laisser filer Kevin Strootman et Kostas Mitroglou libres cet été pour économiser leur salaire…

L’Olympique de Marseille est en difficulté financière. Le club serait même prêt à écouter des offres pour Florian Thauvin aux alentours de 20 millions d’euros. L’Equipe explique ce dimanche que le club a revu ses prétentions à la baisse pour les ventes et verrait d’un bon oeil de faire des économies sur les salaires.

Strootman, l’un des plus gros salaires du club

Kevin Strootman, qui a été poussé vers la sortie au mercato estival 2019 n’avait pas trouvé de bon de sortie. Un an plus tard, la situation est la même pour le Néerlandais qui, s’il trouve un club, pourra partir libre. L’OM n’espère plus un transfert du joueur acheté 25 millions d’euros mais aimerait au moins économiser son salaire qui est l’un des plus élevés de l’effectif (4 millions d’euros par an)

Selon L’Equipe, la situation est la même avec Kostas Mitroglou qui devrait revenir à Marseille prochainement. Le Grec qui n’a convaincu personne à l’OM et qui sort d’un prêt au PSV Eindhoven sera lâché libre s’il trouve un accord avec un club.