Mercato OM : Longoria pourrait obtenir un montant plus élevé pour Milik ?

Le feuilleton Milik a commencé dès son arrivée à Marseille cet hiver. L’attaquant prêté par Naples pourrait partir cet été vers un club qualifié pour la Ligue des Champions. Cependant, le montant de son transfert serait plus élevé que prévu…

Arek Milik est prêté à l’OM, qui dispose d’un contrôle total sur son dossier dixit Longoria (voir ci-dessous). L’OM dispose d’une option d’achat quasiment automatique de 12M€ en comptant les bonus, Milik sera donc 100% un joueur de l’OM la fin de la saison.

Milik, un joueur dont on a totalement le contrôle — Longoria

« Milik est un joueur de l’OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d’y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J’ai été un peu surpris de tout cela, parce que c’est un joueur dont on a totalement le contrôle. Comme vous le savez, en France, la clause de cession qui existe en Espagne ou en Italie est interdite et c’est pour ça qu’on a vu des choses qui sont sans fondement… » Pablo Longoria – source : France Bleu Provence (04/03/2021)

Cependant, les médias italiens insistent sur le fait qu’un accord existerait entre le buteur et le président de l’OM Pablo Longoria. Si un club qualifié pour la Ligue des Champions fait une offre à Milik cet été, le club le laissera partir. Alors que la piste menant à la Juventus semble se refroidir, d’autres gros clubs comme Dortmund, le PSG ou encore l’Atlético Madrid serait sur les rangs. Le média Calciomercato.it rajoute un autre candidat et donne une précision sur le montant possible du transfert…

Con #Sarri, la #Roma riaprirebbe l’affare #Milik: l’ok del polacco c’è già (da tempo) e al mister l’idea piace. L’#OM chiederà circa 20M€: la clausola da 12 era valida solo in caso di mancato riscatto (in Francia sono vietate). @calciomercatoit https://t.co/SUhB7AYam6 — Mirko Calemme (@mirkocalemme) April 27, 2021

La Roma avec Sarri pourrait aussi tenter sa chance

En effet, l’AS Roma pourrait recruter l’ancien coach de Naples Mauricio Sarri. L’entraîneur apprécie ses caractéristiques et aimerait le faire venir. Si pendant plusieurs semaines les médias italien ont parlé d’une clause à 12M€, comme l’avait expliqué Pablo Longoria cela est interdit en France. Il existerait cependant un accord verbal avec le joueur et ses agents, avec un montant plus élevé !

20M€ pour un transfert de Milik cet été ?

Calciomercato.it précise que les 12 millions évoqués n’auraient été valable qu’en cas de non-paiement du transfert par l’OM et par conséquent suite à un retour à Naples. Le média affirme que Pablo Longoria aurait évalué le montant d’un transfert de Milik cet été à environ 20 millions d’euros. A suivre…

LE CHIFFRE : 6

C’est le nombre de buts marqués par Arek Milik sous le maillot de l’Olympique de Marseille en 12 matchs disputés. Il a également offert une passe décisive à Dimitri Payet lors de la victoire 3-1 face au Stade de Reims vendredi dernier.