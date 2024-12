Mercato : L’OM et Saliba en sont l’exemple parfait…

Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille durant une saison, William Saliba est entré dans le coeur des supporters avant de devenir l’un des meilleurs défenseurs au monde. Comme quoi, il ne faut pas s’attacher aux joueurs prêtés…

L’OM a profité de ses bonnes relations avec Arsenal pour se faire prêter William Saliba qui n’était alors qu’un espoir du football français. Après une saison, le défenseur est retourné chez les Gunners pour ne plus y bouger et devenir l’un des tops joueurs de sa génération à ce poste. Pour Foot Mercato, il s’agit du parfait exemple de joueurs auquel il ne faut pas s’attacher lorsqu’ils sont en prêt.

À qui pensez-vous quand on dit qu’il ne faut jamais s’attacher à un joueur en prêt ? On commence : Saliba à l’OM. pic.twitter.com/C94aaCntRO — Foot Mercato (@footmercato) December 24, 2024

À Marseille, il était aimé parce qu’il voulait gagner

Plus les semaines avancent, plus William Saliba se rapproche d’un titre de champion d’Angleterre qui semble promis aux Gunners depuis le début de l’année. Pour sa première saison depuis son retour en Angleterre, l’international français s’est affirmé et est aujourd’hui considéré en Angleterre comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League. Sur le plateau de Débat Foot Mondial, le journaliste Julien Ronca a salué la détermination et le mental de l’ancien marseillais.

« C’est un joueur qui montre de l’envie. À Marseille, on l’a aimé parce qu’il montrait qu’il avait envie de gagner. Il a gagné la Coupe Gambardella avec Saint-Étienne, on voit sur les images qui ont tourné sur les réseaux que c’est le taulier. C’est un vainqueur. Il est arrivé à l’OM, il a tout de suite montré qu’il voulait gagner. C’est la même chose depuis qu’il est à Arsenal. Ce sont des joueurs qui font gagner une équipe. Les joueurs, aussi bon soit-il, s’ils n’ont pas envie de gagner, ils ne gagneront pas. Saliba doit se dire qu’il peut gagner des titres à Arsenal et que s’il vient à partir un jour, il pourra gagner des titres dans un autre club. Il veut des trophées. » Julien Ronca – source : Football Club de Marseille (23/03/2023)