Mercato : L’OM était proche de signer le retour de Ravanelli !

Au micro de beIN Sports, Fabrizio Ravanelli a affirmé qu’il était proche de revenir à l’Olympique de Marseille en faisant partie du staff de Walter Mazzarri.

Avant de choisir la piste Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille a étudié plusieurs pistes, notamment celle menant à Walter Mazzarri, ancien coach de l’Inter Milan.

j’espère que dans le futur, une nouvelle chance de revenir à Marseille se présentera pour moi — RAVANELLI

Dans son staff, Fabrizio Ravanelli aurait pu faire son retour à Marseille. L’ancien attaquant de l’OM l’a confirmé sur beIN Sports ce samedi. Il s’est également exprimé sur la crise que vit le club actuellement.

« C’est vrai, j’étais proche de signer à l’OM au mois de janvier. Mais plutôt que (Walter) Mazzarri et moi, le club a choisi quelqu’un d’autre. C’est un choix avec lequel je suis d’accord et que j’ai compris. Je dois faire preuve de patience et j’espère que dans le futur, une nouvelle chance de revenir à Marseille se présentera pour moi. (…) La crise? Le club aurait dû mieux gérer tout cela, mais malheureusement ça ne s’est pas fait. Peut-être que c’était dû à de l’inexpérience.Un grand club (comme l’OM) devrait non seulement être doté de responsables techniques, mais aussi de membres du conseil d’administration avisés, qui auraient pu gérer la situation de manière plus souple. » Fabrizio Ravanelli – Source : beIN Sports (06/03/21)