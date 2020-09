Mercato : L’OM fixé concernant le prix de Marcos Paulo ?

Selon les sources brésiliennes, l’OM serait fixé sur le prix de Marcos Paulo.

Le dossier Marcos Paulo à l’Olympique de Marseille bat son plein ces dernières heures. Selon le média brésilien Lance, le club présidé par Jacques-Henri Eyraud se serait déjà mis d’accord avec le jeune buteur de Fluminense (19 ans) concernant la durée de son contrat et le montant de son salaire. Reste à trouver un accord entre les deux clubs pour le transfert du joueur. Et de sources brésiliennes, le dernier deuxième de Ligue 1 devrait débourser la même somme que pour son compère d’attaque en Serie A, Luis Henrique (annoncé dans les prochaines heures à l’OM).

Olympique de Marselha fecha salários com Marcos Paulo e aguarda acerto com o Fluminense | LANCE! https://t.co/CNCm37JFkq — Sergio Santana (@sergiostn_) September 22, 2020

11 M€ pour s’attacher les services de Marcos Paulo ?

Fluminense a besoin de vendre et aurait acté le départ de son protégé. La direction marseillaise pourrait s’offrir le buteur des moins de 20 ans avec le Portugal pour près de 11 M€, soit quasiment le prix annoncé pour Luis Henrique (on parle de près de 10 à 12 M€). Il faut savoir que 30 % du transfert revient aux agents de Paulo (20 %) et à l’intéressé en question (10 %). Flu demanderait dans l’opération un certain pourcentage en cas de plus-value dans la revente du joueur. Marcos Paulo totalise 66 matchs avec son club de Fluminense pour 11 buts.