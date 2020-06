Mercato OM : Un espoir Belge ciblé ? (Lyon et Nice également sur le coup)

L’Olympique de Marseille va devoir réaliser de bons coups avec peu de moyens financiers durant ce Mercato estival. Le club marseillais se retrouve régulièrement en concurrence avec Lyon et Nice. Ce serait une nouvelle fois le cas pour un jeune espoir belge, Orel Mangala (22 ans)

Les dirigeants de l’OM veulent désormais recruter prioritairement des jeunes joueurs en devenir pour de réduire la masse salariale et espérer réaliser des plus-values sur des futurs ventes. D’après les informations du média local Stuttgarter Nachrichten, le club marseillais s’intéresserait au jeune milieu de terrain du VfB Stuttgart, Orel Mangala (22 ans).

A lire aussi : OM : Eyraud grand gagnant du confinement ? Daniel Riolo a tranché

Sous contrat jusqu’en 2023, l’espoir belge serait également dans le viseur de Nice et Lyon. Sa côte sur le marché des transferts est estimée à 11 millions d’euros d’après le site Transfermarket. Cette saison, il a joué 31 matches, dont 24 titularisations. Il a marqué un but et donné deux passes décisives.