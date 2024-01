Mercato : L’OM insiste pour faire signer cet attaquant de PL !

En plus des recrutements d’Onana, Garcia et Moumbagna, l’OM souhaite se renforcer au poste d’ailier. Le nom de Said Benrahma revient avec insistance depuis ces derniers jours.

Alors qu’une offre aurait refusée par West Ham pour Said Benrahma, l’Olympique de Marseille ne semble pas vouloir laisser tomber ce dossier ! En effet, comme l’explique Jack Rosser, journaliste pour le tabloid anglais The Sun explique dans un tweet ce mercredi que les Marseillais reviennent à la charge.

Une deuxième offre serait déjà prête afin de récupérer l’international algérien. Les Hammers pourraient maintenant accepter de vendre Benrahma en prêt avec option d’achat. Pour rappel, les dernières rumeurs à son sujet évoquaient une volonté de West Ham de récupérer au moins 20M€ pour son attaquant.

🔹L’OM s’apprêterait à revenir à la charge pour Saïd Benrahma 🇩🇿 en formulant une deuxième offre. West Ham serait désormais prêt à accepter de se séparer de son joueur en prêt avec obligation d’achat. (@JackRosser_)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/RJQzRXDxDC — MercatOM (@Mercat_OM) January 17, 2024

Onana, Garcia et Moumbagna ne sont peut être pas aussi nuls que ce que l’on m’en dit, mais ce que l’on me dit est ultra flippant — Riolo

Sur RMC dans l’After, Daniel Riolo a donné son avis sur le mercato de l’OM après avoir discuté avec des scouts qui connaissent Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna qui arrivent des championnats turc, suisse et norvégien. « Oui ce sont des joueurs que l’on ne connait pas mais tu es obligé de te renseigner. Dans ce cas tu demandes à des gens qui voient jouer tout le monde, ce sont les scouts. Ils sont sur tous les terrains, ils font des fiches et ils les envoient à des clubs… Cela va être difficile d’en trouver un seul pour dire du bien de ces trois là ! Ce n’est même pas du bien que l’on dit d’eux, on ne comprend pas et c’est ça qui est inquiétant. Moi honnêtement je n’ai pas vu, je ne peux que me référé à ce que l’on dit. On va voir ce que cela va donner, ils ne sont peut être pas aussi nuls que ce que l’on m’en dit, mais ce que l’on me dit est ultra flippant. 8M€ pour Faris Moumbagna quand même… Truffert c’est comme Yoro au PSG, c’est non ! »