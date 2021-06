Mercato: L’OM prêt à tenter un bon coup avec un international allemand ?

Pablo Longoria semble multiplier les pistes concernant le mercato estival. Tous les secteurs de jeu sont concernés, du poste de gardien à celui d’attaquant. Cette fois-ci, c’est un milieu de terrain allemand, relégué avec Schalke 04, qui serait ciblé par l’Olympique de Marseille.

Bouba Kamara devrait quitter l‘Olympique de Marseille cet été. Olivier Ntcham non conservé, tout comme Michaël Cuisance, les dirigeants marseillais devraient donc recruter, au poste de milieu de terrain. Si le nom de Guendouzi revient avec insistance, un accord entre le joueur et le club serait même trouvé, Pablo Longoria n’hésite pas a explorer d’autres pistes. Cette fois-ci, c’est Suat Serdar, milieu de terrain solide de Schalke 04, récemment relégué en Bundesliga 2, qui serait dans le viseur de l’OM d’après les informations de Bild.

Rennes aussi sur le coup

International allemand à quatre reprises, il arrive en fin de contrat en 2022, son club en difficulté économique pourrait même le laisser filer gratuitement. Il avait déclaré au quotidien allemand, « L’un de mes plus grands souhaits est de jouer au football à l’étranger. L’Espagne et l’Angleterre, les deux pays m’attirent énormément. A terme, je veux jouer la Ligue des champions le plus longtemps possible et gagner des titres. » Les dirigeants de l’OM ne seraient pas les seuls sur le coup, puisque Rennes aurait un œil attentif sur le joueur de 24 ans.

Jorge Sampaoli avait rappelé en conférence de presse qu’il ne voulait pas recruter qu’en Amérique du Sud :

« En ce début de mercato il y a beaucoup d‘intérêts partout. Je connais bien les joueurs sud-américains, il y a des intentions sur certains joueurs, mais c’est lié à plusieurs facteurs différents. Cela dépendra des départs aussi. Cela n’écarte pas l’option de recruter dans d’autres marchés, on doit chercher partout dans le monde encore plus avec la pandémie du Covid. (…) Je ne participe pas aux questions de montants, je n’interviens que sur les profils recherchés. Je n’ai pas le contrôle sur l’aspect économique. J’ai donné plusieurs profils sur des postes bien précis. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/05/2021)