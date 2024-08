Mercato OM : Le Qatar offre un pont d’or à Azzedine Ounahi !

Mis de côté par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Azzedine Ounahi devrait se trouver un nouveau club. Le Qatar se positionne et lui offre un pont d’or !

Le cas d’Azzedine Ounahi est particulier. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain est mis de côté sans pourtant être blessé et la communication du club est flou le concernant. Le Marocain n’est pas dans le loft mais ne fait pas non plus partie du groupe pour les premiers matchs de Ligue 1.

Ce mardi, le média MVN, spécialiste du football marocain évoque un intérêt d’un club qatari pour Ounahi. Al Sadd souhaiterait le récupérer et lui a offert un pont d’or : 7 millions d’euros par saison pour un contrat de 5 ans. Les négociations continueraient entre l’OM et le club qatari.

