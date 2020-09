Mercato : « L’OM nous a contacté pour ce joueur qui affole les radars de toute l’Europe, mais… »

L’OM cherche un attaquant et serait même disposé à mettre plus de 15M€ sur la table si le profil correspond aux attentes. L’attaquant de Reims, El Bilal Touré serait clairement une cible du club olympien, mais le président Caillot a une nouvelle fois fermé la porte…

Interrogé par RMC, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot a confirmé une approche de l’OM pour El Bilal Touré. Il a par contre exclu un départ cet été !

El Bilal Touré jouera avec le Stade de Reims cette saison — Caillot

« C’est logique que ce garçon qui a tout juste 18 ans et qui affole les radars de toute l’Europe fasse que l’on a été contacté. On a été contacté notamment en France par l’OM. Des discussions en cours ? Non pas du tout, car ce garçon que l’on avait ciblé depuis longtemps et que l’on a recruté en janvier dernier, il n’a pas passé six mois sur le terrain. Il n’est pas question qu’un joueur nous quitte aussi vite parce qu’il a eu des performances. Tout le monde peut nous contacter, El Bilal Touré jouera avec le Stade de Reims cette saison. Il n’a pas de bon de sortie et en général on fait ce que l’on dit. »

Jean-Pierre Caillot – source : RMC (17/09/2020)