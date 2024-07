Mercato : L’OM officialise le départ de Ndiaye !

C’est bouclé depuis quelques jours entre l’OM et Everton pour le départ d’Iliman Ndiaye. L’OM vient d’officialiser le départ de son international sénégalais !

Fabrizio Romano annonce le transfert de l’international sénégalais de l’OM. « Iliman Ndiaye a signé son contrat de cinq ans en tant que nouveau joueur d’Everton, qui devrait être annoncé prochainement (dans la journée?). 18,5 M€ plus € 1,5 million de bonus à l’OM. » Selon l’Equipe, l’officialisation devrait intervenir ce mercredi.

Iliman Ndiaye has signed his five year deal as new Everton player, set to be announced soon.

€18.5m plus €1.5m add-ons to OM.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024