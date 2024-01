Mercato : L’OM ouvre la porte à un club de Premier League pour Ndiaye ?

Présent avec le Sénégal à la CAN, Iliman Ndiaye pourrait être au centre d’une offre d’un club de Premier League avant la fermeture du mercato hivernal. Comment va réagir l’OM si tel est le cas ?

Selon le DailyMail, « Crystal Palace envisage une décision tardive pour l’attaquant marseillais Iliman Ndiaye. Le joueur de 23 ans participe actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Ndiaye a rejoint Marseille en provenance de Sheffield United l’été dernier et a disputé 23 matches avec le club français, marquant un but. »

Une offre de dernière minute pour Ndiaye ?

🔹Crystal Palace serait intéressé par Iliman Ndiaye 🇸🇳 et pourrait formuler une offre à l’OM dans les prochaines heures. (Daily Mail)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/pH4kbEmeKj — MercatOM (@Mercat_OM) January 29, 2024

Arrivé en star l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye a eu du mal à trouver son rythme. Sur les deux derniers matchs de l’année 2023, c’était déjà mieux mais trop peu pour les espoirs placés en lui. Malgré tout, les supporters de Sheffield n’attendent qu’une chose : son retour ! L’international sénégalais intéresse le club anglais, ce qui a poussé le média Blades Ramble à poser la question au Prince Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz al Saud, propriétaire du club.

🚨 Iliman Ndiaye pourrait déjà retourner à Sheffield United cet hiver. 🔙🇸🇳 Le Prince Abdullah bin Mosaad, propriétaire de Sheffield, ne s’en cache pas et souhaiterait bien revoir l’international sénégalais sous les couleurs du club anglais : « Vous savez, je ne peux pas parler… pic.twitter.com/sAmOSzQe9o — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 2, 2024

A LIRE AUSSI : OM : Ces trois joueurs qui forment « une petite famille » à Marseille !

« Vous savez, je ne peux pas parler de joueurs qui jouent ailleurs. Mais, croyez-moi, on pense à tous les scénarios. On discute de tout. Je ne peux pas vous dire qu’il va revenir ou non. Mais je peux vous dire : « utilisez votre imagination », a répondu le prince, propriétaire du club de Sheffield à la chaîne YouTube Blades Ramble.

La CAN est en janvier, et je pense que ça va m’aider pour la suite de la saison avec Marseille — Ndiaye

Dans quelques jours, la CAN va débuter ! Le Sénégal va y participer avec quelques marseillais qui porteront le maillot de leur nation. En plus de Sarr et Gueye, Iliman Ndiaye va jouer la CAN après un début de saison mitigé. D’ailleurs, dans un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien joueur de Sheffield pense que cette compétition pourrait l’aider à passer un cap.

« La CAN? C’était un rêve pour moi. Toutes ces années où je l’ai regardée… J’ai toujours espéré y participer un jour. Pour moi, c’est un grand step (pas) dans ma carrière. En ce moment, la CAN est en janvier, et je pense que ça va m’aider pour la suite de la saison avec Marseille. Je pense que le plus beau souvenir, c’est quand le Sénégal a remporté la CAN (2021). C’est le plus beau souvenir de tout le peuple sénégalais. J’étais chez moi avec un de mes potes pour regarder le match. Juste après, j’ai fait un live et on me voyait danser! J’étais trop content. C’est comme si j’avais été sur le terrain avec eux. Donc voilà, j’espère y participer. J’étais avec mon pote, on était en train de parler et je lui ai dit ‘La prochaine fois c’est avec moi!’ Et lui il me disait ‘Ouais, va on arriver là!’ Donc je suis super content. », explique Iliman Ndiaye au micro de RMC Sport à quelques jours du début de la CAN qu’il va disputer avec le Sénégal, l’un des favoris.