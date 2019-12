Mercato : L’OM pense à un jeune talent de Ligue 1 pour remplacer Germain ?

Avec Dario Benedetto, l’OM a trouvé un buteur efficace. Pour autant l’attaque olympienne n’apporte pas assez de garanties, d’autant que Valère Germain ne peut pas être performant seul en pointe. Un jeune buteur de Ligue 1 serait dans le viseur des dirigeants marseillais…

Valère Germain n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain et pourrait quitter Marseille à ce moment là. Son gros salaire, plus de 300 000 € brut mensuels, pourrait inciter la direction olympienne à lui trouver une porte sortie pour recruter un joueur plus jeune. Selon l’Equipe de ce lundi, « l’OM s’est déjà renseigné sur des attaquants comme celui de Reims, Boulaye Dia (23 ans), buteur à l’Orange Vélodrome et qui avait fait si mal aux Marseillais lors de la 1re journée (0-2). »

L’OM pense à Boulaye DIa

L’attaquant de 23 ans joue à Reims depuis 2018 et s’est révélé cette saison. Ce dernier a marqué 5 buts en 16 matches en Ligue 1, il a surtout était buteur dans les gros matches… Buteur et passeur décisif face à l’OM, il a aussi marqué face au PSG, Rennes, Bordeaux et l’ASSE. Boulaye Dia dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2022 avec le SDR, le site transfermarkt évalue son transfert à 5,5M€. Cependant, la somme demandée par le club champenois sera bien plus élevée…

Quoi qu’il en soit, l’OM doit déjà penser à la suite, qualification pour la prochaine ligue des Champions ou pas. L’effectif aura besoin d’être renouvelé et plusieurs joueurs importants (Payet, Thauvin, Mandanda, Amavi, Lopez et donc Germain…) sont en fin de contrat en juin 2021…