Mercato : L’OM pense vraiment à cet ancien Lyonnais au milieu de terrain?

L’Olympique de Marseille aurait toujours la volonté de recruter le milieu de terrain Tanguy Ndombélé d’après Sky Sports.

Après plusieurs semaines où le nom de Jordan Veretout traîne autour de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria avancerait sérieusement sur cette piste d’après Foot Mercato. Cependant, le Français de l’AS Roma ne serait pas le seul à être dans les petits papiers du président marseillais.

Ndombele pisté par plusieurs clubs européens

En effet, d’après les informations de Sky Sports, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui suivent Tanguy Ndombele. L’ancien joueur de Lyon est retourné à Tottenham mais ne devrait pas y rester cette saison. Un prêt est envisageable pour le Français.

A LIRE AUSSI : OM : Longoria sort du silence sur les « remous d’avant-saison » avec Tudor

L’OM ainsi que Galatasaray souhaiteraient récupérer le milieu de terrain âgé de 25 ans. Foot Mercato ajoute que les Marseillais pensent bien à l’ancien lyonnais mais n’a, pour le moment, pris aucun contact avec le club anglais ou l’entourage du joueur. D’autres clubs seraient intéressés comme Naples, l’AC Milan, Villarreal ou encore le Bayer Leverkusen.

🚨| Marseille and Galatasaray are among the potential options for Tottenham’s Tanguy Ndombele this summer.💰 pic.twitter.com/zolEIFzYIJ — Football Daily (@footballdaily) August 2, 2022

Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs (L’OM en est déjà à 7 avec Nuno Tavares). Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).