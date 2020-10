Mercato : L’OM peut s’en mordre les doigts… c’était un bon coup qui ne se représentera pas en janvier ?

Nouvel extrait du dernier épisode de Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre équipe a eu le plaisir d’accueillir le journaliste belge pour Walfoot, Florian Hoolsbeek. Ce dernier nous explique pourquoi l’arrivée de Joakim Maehle à l’OM en janvier prochain s’annonce compliquée…

Tout était réglé entre Genk et l’OM pour le transfert de Joakim Maehl, mais le club belge a changé d’avis et a demandé un prix plus élevé. Florian Hoolsbeek nous explique que Maehle était une bonne pioche et que le tarif de son transfert ne devrait pas baisser en janvier…

Si Maehle part au mercato d’hiver ça sera pour un montant de 13M€ et s’ils ont un remplaçant

« C’est vraiment dommage pour l’OM. Maehle aurait était directement prêt pour jouer, c’est un arrière droit très offensif, techniquement très bon, il a été formé comme milieu de terrain voire comme numéro 10. C’est quelqu’un qui a du foot dans les pieds, qui a donné énormément de passes décisives. Il est encore jeune, il y a une vraie plus value à faire derrière. C’est un garçon qui peut jouer en Premier League dans 2 ou 3 ans. A 25/26 ans il sera dans un bon club de PL. C’est une occasion ratée par l’OM, il va partir en janvier et ça valeur va augmenter même si Genk ne joue pas de Coupe d’Europe cette saison. (…) Je ne pense pas que sa cote va baisser. Il va jouer, car Genk a prêté son concurrent direct dans un autre club belge, il vont le bloquer jusqu’en janvier. S’il part au mercato d’hiver ça sera pour un montant de 13M€ et s’ils ont un remplaçant. Ils se chuchote que Genk, pour faire passer la pilule, voudrait le faire prolonger avec une augmentation de salaire et une clause de départ. Ce n’est pas sûr qu’il accepte car il est fâché, heureusement qu’il est parti avec sa sélection pour se calmer. C’est une gestion désastreuse de Genk. »

Florian Hoolsbeek – source : FCMarseille (07/10/2020)

