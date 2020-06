Mercato : L’OM prêt à activer un plan B en attaque ?

L’OM cherche un attaquant pour épauler Dario Benedetto. Alors que la piste Mbaye Niang semble s’éloigner, une autre cible made in Ligue 1 pourrait être relancée…

L »avenir de Kostas Mitroglou et Valère Germain, qui n’ont plus qu’un an de contrat (2021), est flou. Un départ d’un ou des deux attaquants cet été est envisageable, l’OM aimerait recruter un buteur avec un profil différent. Dans cette optique, des contacts avec Mbaye Niang ont été initiés, cependant l’attaquant du Stade Rennais pourrait s’orienter vers le Qatar. En effet, selon l’Equipe le joueur aurait des doutes sur la capacité financière de l’OM qui devra s’aquitter d’un montant de 20M€ pour satisfaire le club breton. Du coup, une autre cible de Ligue 1 pourrait être relancée…

Boulaye Dia c’est entre 10 et 15M€ ?

Selon le 10Sport, « l’OM se préparerait très sérieusement à bouger pour Boulaye Dia. Malgré la concurrence de Rennes en France ou Brighton en Angleterre, l’OM a bon espoir de pouvoir récupérer cet atout offensif. Reims, très gourmand cet été, espère entre 10 et 15 millions d’euros pour son attaquant. » L’agent de Dia avait démenti des contact avec l’OM. De plus, l’attaquant de 23 ans avait évoqué son avenir au micro de Téléfoot le 30 mai dernier.

Ça ne sert à rien de partir pour partir — Dia

« L’OM ?C’est flatteur, ça veut dire que j’ai plutôt fait une belle saison. J’ai lu comme tout le monde. Mais je suis concentré à Reims, surtout qu’on s’est qualifiés pour la Ligue Europa, on est en attente des barrages. Après dans le football ça va vite. Si vraiment il doit se passer quelque chose, ce n’est pas moi qui gère, c’est mon agent qui gère en coulisse. Pour l’instant c’est Reims. Ça ne sert à rien de partir pour partir. Si dans le club actuel on peut jouer une Coupe d’Europe, c’est le plus important.” Boulaye Dia – source : TF1 (30/05/2020)