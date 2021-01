Mercato : L’OM prêt à relancer un joueur de Manchester United?

En difficulté à Manchester United, Jesse Lingard serait intéressé par le fait d’aller jouer à l’étranger. L’Olympique de Marseille est cité parmi les clubs qui pourraient le relancer.

Cette saison, Jesse Lingard n’a pas eu beaucoup de temps de jeu à Manchester United. L’international anglais a perdu sa place dans le onze du coach Solskjaer.

Le milieu offensif envisage donc de quitter les Reds Devils, bien qu’il aimerait rester, afin de retrouver du temps de jeu. Selon ESPN, Lingard aurait le sentiment qu’il gaspille son temps de carrière à rester sur le banc de l’actuel leader de Premier League.

Le média anglais nous informe que plusieurs clubs européens observent sa situation. Avec Porto, l’ Inter Milan, Tottenham, Sheffield United et West Ham, deux clubs français ont également manifesté leur intérêt : l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Solskjaer aimerait conserver son joueur dont il apprécie particulièrement l’attitude à l’entraînement.

Feel for Jesse Lingard. He loves Man United and would stay and help like Solskjaer wants. But he also feels, at 28, he’s missing out on the prime years of his career. He just wants to play https://t.co/4PvKV1w72M @ESPNFC

— Rob Dawson (@RobDawsonESPN) January 18, 2021