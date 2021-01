Mercato OM : Un top club anglais veut doubler Aston Villa pour Sanson

Morgan Sanson pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Le milieu de terrain olympien est pisté par Aston Villa. Mais un autre club serait entré dans la course pour tenter de recruter l’ancien joueur de Montpellier.

Hier soir, le journaliste de Téléfoot Johnny Séverin, indiquait qu’Aston Villa était entré en négociation avec l’OM pour tenter de recruter Morgan Sanson. La presse anglaise révèle ce lundi matin qu’Arsenal serait également sur le coup pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Montpellier. Le Daily Mail précise que les Gunners veulent recruter un milieu créatif pour palier le départ de Mesut Ozil en Turquie.

ASTON VILLA OFFRE 25M€ POUR MORGAN SANSON?

En conférence de presse après la défaite de l’OM contre Nimes samedi soir, André Villas-Boas a indiqué que la porte était ouverte pour Morgan Sanson :

« On va voir. Le mercato est ouvert, Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre. Officiellement, on n’a reçu aucune offre, sauf si cela s’est passé pendant le match. C’est un garçon qui intéresse le foot anglais par ses caractéristiques, et c’est possible qu’il puisse se passer quelque chose » André Villas Boas – Source : conférence de presse (16/01/2021)