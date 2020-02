Mercato : L’OM prêt à saisir l’opportunité d’un jeune milieu libre en juin ?

Tout le monde le sait, l’OM est dans le rouge financièrement. Le staff en place va donc devoir être malin cet été pour renforcer un effectif déjà court et qui pourrait perdre quelques joueurs importants. L’OM serait intéressait par un jeune milieu anglais dont le contrat expire en juin…

Selon le média theatletic.com, l’OM pourrait tenter de recruter le milieu de terrain de Newcastle Matthew Longstaff. Le joueur de 19 ans n’a toujours pas prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. Ce dernier serait aussi suivi par un club Allemand et l’Inter…

Longstaff, 19 ans, libre en juin ?

L'OM a exprimé son intérêt pour le milieu de Newcastle, Matty Longstaff (19 ans). Le joueur n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en Juin prochain avec les Magpies. L'Inter Milan et un club Allemand sont également intéressés.





Le jeune milieu défensif de 19 ans a participé à 7 matches de Premier League cette saison (545 minutes de jeu), il a marqué 2 buts. Matthew est le plus jeune des deux frères Longstaff. La belle histoire a commencé pour lui lors du match entre Newcastle et Manchester United pour la 8ème journée de Premier League en fin d’année 2019 (8e journée). Ce dernier a fait ses débuts en championnat avec son frère et il a marqué le but de la victoire !

#NEWMUN Le dimanche sympa de Matty Longstaff à St James Park : 👶 1e match en EPL dans le club de sa ville à 19 ans

⚽️ Premier but (et quel but !)

🏆 Victoire contre Manchester United