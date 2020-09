Mercato : L’OM prêt a s’offrir deux jeunes attaquants brésiliens (pour 25M€) ?

Alors que l’OM devrait enregistrer l’arrivée de Luis Henrique, un autre attaquant brésilien serait toujours en négociation avec Marseille…

André Villas-Boas a annoncé dimanche l’arrivée cette semaine d’un attaquant de 18 ans. Selon RMC, Luis Henrique serait l’ailier brésilien annoncé à Marseille pour ce mercredi. Cependant, selon la presse brésilienne et plus précisément le média UOL affirme que Fluminense est en négociations avancées avec Marseille concernant le transfert de Marcos Paulo. Les négociations ont débutées il y a quelques semaines et se seraient intensifiées ces derniers jours. Fluminense a démenti avoir reçu des offres de 8 millions d’euros pour le joueur. Le club brésilien en attendrait 15 millions.

Marcos Paulo en négociation avancées avec l’OM ?

Marcos Paulo dispose d’un passeport européen et titulaire de l’équipe portugaise U20. Difficile d’imaginer l’OM miser 15M€ sur un second joueur offensif si le club olympien a déjà mis 10M€ sur la table pour Luis Henrique…