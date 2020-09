Mercato OM : Qui est Luis Henrique, la pépite annoncée par Villas-Boas…

Le nouvel attaquant tant attendu par les supporters marseillais devrait pointer le bout de son nez dans les prochaines heures. Il s’agit de Luis Henrique, un jeune prodige brésilien prêté la saison dernière à Botafogo. Dominique Baillif, spécialiste du foot brésilien qui intervient sur RTL et dans le club des 5, nous dresse son portait.

Il devrait arriver demain et signer un contrat de 5 ans s’il passe avec succès la visite médicale prévue ce mercredi selon RMC. Luis Henrique serait la pépite dénichée par l’OM contre un montant estimé de 10M€. Si Dominique Baillif nous précise que c’est plus un joueur de côté, AVB avait précisé en conférence de presse dimanche qu’une autre recrue pourrait débarquer avant la fin du mercato. un véritable neuf ?

C’est plus un joueur de côté… — Baillif

« Luis Henrique s’est véritablement imposé cette année à Botafogo. Il est encore très jeune (18 ans). Il a surpris tout son monde, personne ne l’attendait. C’est plus un joueur de côté, notamment côté droit. Et donc aujourd’hui’ s’il venait signer à Marseille, ce serait plus une alternative à Thauvin qu’à Benedetto. Même si sa polyvalence le permet de jouer en 9. Mais de part ses qualités, c’est plus sur le côté qu’il est le meilleur. Henrique est véloce, rapide, et fait des différences en 1 vs 1. Il a une très bonne technique et qualité de passes. C’est un joueur cependant qui a besoin de s’étoffer physiquement mais aussi dans la concentration sur toute une rencontre. Il a attiré l’œil de pas mal de clubs européens. C’est un jeune joueur avec un gros potentiel sur lequel l’OM pourra compter à l’avenir. Mais je ne le vois pas débarquer en tant que titulaire car il a que 9 mois avec les pros dans les jambes. Il faudra qu’il s’adapte à la Ligue 1, à un nouveau pays. Ne lui demandons pas de suite d’être titulaire. Ce serait le cramer je pense. »

Dominique Baillif – Source : FCM 21/09/20