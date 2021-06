Mercato : L’OM refroidi par le Milan AC pour cet attaquant portugais très prometteur ?

Alors que le journaliste Pedro Almeida nous apprenait que la piste menant à Rafael Leao était ouverte, le Milan AC ne semble pas enclin à laisser son attaquant prometteur partir sous la forme d’un prêt selon le journal italien La Gazzetta dello Sport…

Annoncé hier par le journaliste Pedro Almeida, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le jeune attaquant portugais Rafael Leao ne serait pas qu’une simple rumeur. Arrivé au Milan AC en provenance du LOSC, Leao a réalisé une saison solide avec le club lombard. Toutefois le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, par l’intermédiaire de son journaliste Nicolo Schira, nous informe que le Milan AC ne serait pas favorable à un prêt souhaité par l’OM.

Rafael #Leao could leave #ACMilan this summer. Rossoneri ask €25-30M for the portuguese player. #Wolverhampton, #Everton and #OlympiqueMarseille have shown interest with his agent (Jorge Mendes). #transfers #Wolves #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2021