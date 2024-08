Mercato : L’OM refuse la proposition d’Arsenal !

Après les révélations sur la piste Wahi, Arsenal a revu ses demandes à la baisse concernant Eddie Nketiah. Le club anglais propose un prêt avec obligation d’achat de 30 millions, un accord a déjà été trouvé entre l’OM et le joueur.

Arsenal est revenu à la charge concernant Eddie Nketiah. Après avoir rencontré quelques difficultés, notamment à cause des attentes financières des Anglais, l’OM suit toujours la piste du numéro 14. Mais les olympiens ne sont pas prêt à surpayer l’attaquant des gunners.

Si Arsenal a revu ses exigences à la baisse pour faciliter ce transfert, le montant réclamé reste toujours trop élevé pour l’OM. C’est en tout cas ce que confirme le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins sur son compte Twitter : » Arsenal est prêt à laisser partir Eddie Nketiah à l’OM. À date, Marseille n’est pas prêt à poser 30M€ pour Eddie Nketiah. Les négociations entre Arsenal et l’OM se poursuivent », a-t-il ainsi confié.

De son côté, Eddie Nketiah veut toujours rejoindre l’Olympique de Marseille, malgré d’autre sollicitations en Angleterre notamment. Les dirigeants marseillais ont par ailleurs entamé des négociations avec Lens pour Elye Wahi, Reste à savoir si leur volonté est de réaliser les deux transferts ou qu’un seul.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent new bid to Arsenal for Eddie Nketiah!

Negotiations restart and Nketiah remains keen on the move to OM, attracted by the project.

OM happy to return in talks but they’d only advance at their conditions. pic.twitter.com/4uIqsl68mi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024