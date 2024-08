Mercato OM : La dernière proposition d’Arsenal pour Nketiah !

Après les révélations sur la piste Wahi, Arsenal a revu ses demandes à la baisse concernant Eddie Nketiah. Le club anglais propose un prêt avec obligation d’achat de 30 millions, un accord a déjà été trouvé entre l’OM et le joueur.

Arsenal est revenu à la charge concernant Eddie Nketiah. Après avoir rencontré quelques difficultés, notamment à cause des attentes financières des Anglais, l’OM suit toujours la piste du numéro 14. Les Gunners ont finalement revu leurs prétentions à la baisse pour céder l’attaquant anglais. Le club londonien propose un prêt avec obligation d’achat de 30 millions d’euros, un accord a déjà été trouvé pour un contrat de 5 ans. La décision est désormais entre les mains des Marseillais.

🚨 Arsenal ready to sanction Eddie Nketiah exit for Marseille. Proposed deal season-long loan + buy obligation in region of €30m. Personal terms for 25yo #AFC striker agreed on 5yr contract. Ball now in #OM court to decide if proceed or not @TheAthleticFC https://t.co/mweGgRYqbZ

Eddie Nketiah serait prêt à tenter l’aventure marseillaise. L’attaquant d’origine ghanéenne aurait fait comprendre au club des Bouches-du-Rhône son envie de rejoindre l’équipe. L’OM ne peut qu’apprécier cette nouvelle, étant donné que le joueur londonien est dans leur viseur depuis plusieurs semaines maintenant. Nketiah est en concurrence avec Elye Wahi, pour occuper le poste de numéro 9 au sein de l’effectif olympien. L’international anglais reprend donc l’avantage sur le footballeur français, puisque les négociations avec le RC Lens sont à l’arrêt.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent new bid to Arsenal for Eddie Nketiah!

Negotiations restart and Nketiah remains keen on the move to OM, attracted by the project.

OM happy to return in talks but they’d only advance at their conditions. pic.twitter.com/4uIqsl68mi

