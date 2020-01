Mercato : L’OM refuse un latéral gauche algérien ?

A la recherche d’un latéral gauche, l’OM reçoit beaucoup de proposition. Par exemple, le profil du jeune Naoufel Khacef aurait été soumis à la direction olympienne. Sans succès.

André Villas-Boas ne se fait pas d’illusions, il ne devrait pas obtenir d’arrivée cet hiver. Le coach portugais espère surtout évité un départ important. Pour autant il n’aurait pas craché sur une doublure au poste de latéral gauche. Mais la règle est claire, pas de départ, pas d’arrivée !

« Si j’ai hâte que ce mercato se termine ? Oui, parce que finalement ça reste toujours dans l’air. Il y a des rumeurs qui sortent, les agents sont en mouvement et l’argent aussi… J’ai envie que ça se termine, ce sera bon pour tout le monde. On a fini le mercato d’Août sans Luiz Gustavo par exemple… Que ça se termine pour que l’on puisse se concentrer. Mais après janvier, il reste encore quelques mercatos ouverts qui sont dangereux. Il me semble le russe, le turc, le chinois peut-être ? Mais c’est vrai que sauf surprise, je n’attends rien de la part des contacts. (Il précise) Quelques mauvais surprises (rires) ! » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse