Mercato : Un jeune talent algérien de 22 ans proposé à l’OM ?

L’OM ne devrait pas être très actif lors de ce mercato hivernal. Pour autant, le recrutement d’une doublure au poste de latéral gauche n’est pas à exclure. Plusieurs pistes seraient explorées…

Selon FootMercato, le club olympien suit depuis plusieurs mois le profil de Prosper Mendy mais se serait vu proposé également l’ancien latéral de VA, Arthur Masuaku. Ces deux pistes seraient de réelles options pour l' »état major marseillais même si la seconde serait trop importante financièrement. Cependant, une troisième possibilité aurait été offerte à l’OM…

Naoufel Khacef proposé à l’OM ?

En effet, toujours selon le média spécialisé dans le mercato, l’international espoirs algérien Naoufel Khacef aurait été « suggéré à la direction sportive du club ». Le latéral de 22 ans joue dans le championnat algérien à NA Hussein Dey. Le jeune joueur devait signer à Rennes lors du dernier mercato, il peut aussi évoluer un cran plus haut. Sous contrat jusqu’en 2021, il n’a joué que 3 matches de championnat cette saison. A suivre…

Le chiffre : 18

C’est le nombre de matches joués par Jordan Amavi cette saison en Ligue 1. Le latéral gauche a débuté 16 de ces rencontres, il a marqué un but et donné une passe décisive. Il évolue sans réelle doublure depuis plus de deux ans maintenant…