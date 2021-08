Mercato : L’OM refuse une offre de 17,5M€ pour Caleta-Car !

Moins performant après son faux départ à Liverpool, Duje Caleta-Car pourrait enfin quitter l’Olympique de Marseille et rejoindre la Premier League. West Ham aurait formulé une offre de 17,5 millions d’euros, refusée par la direction de l’OM !

La saison dernière, Duje Caleta-Car a brillé pendant les premiers mois avant de sombrer lorsque son transfert à Liverpool a été avorté au dernier moment. Le Croate aurait très mal vécu cette période et n’a jamais réussi à être impliqué à 100% dans le jeu de l’Olympique de Marseille.

Selon le journaliste anglais @JMontanelliLNDN sur Twitter, West Ham aurait bel et bien formulé une offre pour récupérer le défenseur central de l’OM. 15 millions de livres auraient été mis sur la table, soit 17,5 millions d’euros plus des bonus.

Le même journaliste affirme quelques heures plus tard que l’Olympique de Marseille a refusé cette première offre, jugeant que les bonus n’étaient pas assez élevés… Mais les Hammers n’auraient pas laissé tomber le dossier menant à l’international croate !

Une seconde offre devrait être transmise bientôt de la part des Londoniens qui seraient déterminés à l’idée de faire signer le défenseur central. Pablo Longoria devrait donc réussir à boucler trois départs en quelques jours avec ceux de Benedetto et Nemanja Radonjic.

Exclusive:

West Ham’s first bid for Caleta-Car is set to be REJECTED by Marseille. The bonus structure in the offer was seen as not good enough. West Ham will likely come in again. #WHUFC

— J MONTANELLI (@JMontanelliLNDN) August 22, 2021