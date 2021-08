Mercato OM : Radonjic, deuxième départ réglé !

Dario Benedetto a été officiellement prêté à Elche. Mais l’attaquant argentin ne sera pas le seul a quitté l’OM en cette fin de mercato. En effet, Nemanja Radonjic devrait s’engager avec le Benfica Lisbonne…

Selon l’Equipe, « Nemanja Radonjic va être prêté à Benfica, avec une option d’achat autour de 8M€ et quasi-obligatoire – elle sera levée en fonction de certaines conditions (nombre de matches joués, etc.). L’OM et le club lisboète ont un accord de principe et règlent les derniers détails formels, l’ailier et son agent vont s’envoler ce soir pour Lisbonne. » Avec Konrad et Under, le club olympien a déjà bien renforcé ce secteur de jeu. Egalement absent du groupe pour Nice, Duje Caleta Car pourrait lui aussi quitter Marseille, des clubs anglais sont sur les rangs…

Nemanja Radonjic va s’envoler ce soir pour rejoindre le Benfica Lisbonne, où il va être prêté pour la saison avec une option d’achat avoisinant les 8M€. https://t.co/2dUMdimQSl pic.twitter.com/pnPfOaRRM0 — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 21, 2021

Radonjic avait affiché son envie de repartir en Bundesliga au Herta Berlin, il a finalement été convaincu par le Benfica…

J’AIMERAI JOUER POUR LE HERTHA DANS LE FUTUR — RADONJIC

Toutefois, la volonté de Nemanja Radonjić de rester au Hertha Berlin ne daterait pas d’hier. En effet, l’attaquant serbe l’avait clairement fait savoir dans les colonnes de Bild il y a plusieurs semaines.

« Bien sûr que j’aimerai jouer pour le Hertha dans le futur. Mon contrat de prêt a expiré mais le Hertha se battra pour une place dans une compétition européenne la saison prochaine, j’en suis sûr. Depuis que je suis au Hertha, le Hertha est la seule chose à laquelle je pense ». Nemanja Radonjic – source : Bild / Dailymercato (25/05/2021)

C’EST UN JEUNE QUI A BESOIN D’ÊTRE EN CONFIANCE — STOJKOVIC

Dans un entretien accordé à La Provence, le sélectionneur de la Serbie s’était exprimé au sujet de l’ailier toujours sous contrat avec l’OM. Selon lui, il ne lui manque qu’un coach qui lui fait confiance !

A LIRE : Mercato OM : Radonjic a tranché !

« Il a été l’homme-clé de notre deuxième période face au Portugal, son entrée a été décisive. Par sa vitesse incroyable, il a tué le Portugal et tout changé, le jeu, le résultat. C’est un jeune qui a besoin d’être en confiance. À l’entraîneur de la lui donne » Dragan Stojkovic – Source : La Provence