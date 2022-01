Mercato : L’OM relance la piste d’un ailier formé au FC Barcelone ?

Malgré l’arrivée de Cédric Bakambu, qui peut jouer en pointe ou côté gauche, l’OM aurait un autre ailier dans son viseur. Une vieille piste déjà exploré par Andoni Zubizarreta…

En effet, selon le média italien TWM, l’OM de Pablo Longoria serait très intéressé par le profil de Gérard Deulofeu. Cependant, l’Udinese ne « semble pas disposé à perdre son leader offensif pour le moment. » L’ailier gauche s’est stabilisé en Italie depuis l’hiver dernier, il a disputé 19 matches de Serie A cette saison pour 6 buts marqués et 2 passes décisives offertes.

Le joueur de 27 ans a été formé au FC Barcelone, club qu’il avait quitté en 2015 pour Everton, avant d’y revenir en 2017. Deulofeu a enchainé les prêts, il a ensuite été transféré à Watford en 2018, avant de rejoindre en 2021 l’autre club de la famille Pozzo. Convaincant en Italie il serait aussi courtisé par d’autres clubs du Calcio. Cependant, on imagine mal comment l’OM pourrait s’offrir un joueur coté au moins 10M€…

TMW – Udinese, pressing dell’Olympique Marsiglia per Deulofeu. I bianconeri vorrebbero tenerlo https://t.co/JxZCrLa65Q — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) January 24, 2022

A lire : Mercato OM : Deux clubs anglais (dont Leeds) sur Kamara, Longoria a fixé un prix ?

Avec le prêt de Jordan Amavi et le transfert à venir de Dario Benedetto, le président olympien a validé les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Il a expliqué jeudi dernier qu’il ne devrait pas y avoir d’autres arrivées sans des départs…

Au niveau numérique, nous sommes bien — Longoria

« Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

Interrogé récemment en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système. Avec l’arrivée de Kolasinac, il en a déjà 1/2 mais il pourrait réclamer une nouvelle recrue en cas de départ supplémentaire…

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2020)