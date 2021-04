Mercato : L’OM relance la piste d’un jeune buteur ?

Pablo Longoria est à la recherche des jeunes talents et serait prêt à relancer une piste menant à un jeune buteur mexicain : José Macías.

Le jeune attaquant José Juan Macías à Chivas aurait décidé de rejeter le contrat proposé par La Fiera del León, un équipe où il a brillé et où il a été prêté à la Liga MX. De quoi relancer un départ vers l’Europe cet été…

Départ pour l’Europe cet été pour Macias ? L’OM toujours sur le coup ?

Selon le média mexicain Soy Futbol, l’ Olympique de Marseille aurait réouvert le dossier en prévision du mercato à venir. Pour rappel, en août 2020 le quotidien mexicain As affirmait que le club olympien avait formulé une offre de 10 millions d’euros pour un attaquant évoluant à Chivas Guadalajara. Lille, la Lazio de Rome et la Real Sociedad étaient aussi annoncés comme des prétendants. Un an plus tard, l’attaquant d’1 m 78 pourrait quitter le Mexique à un an de la fin de son contrat. Reste à savoir si Chivas obtiendra les 10M€ exigés pour cet été…

En septembre dernier, notre consultant Jean Charles De Bono avait expliqué sur le plateau de DFM que Gignac avait lui même conseillé le jeune attaquant à l’OM…

« L’OM a eu un regard sur ce joueur. Et je pense qu’ils ont eu aussi des infos par André-Pierre Gignac, qui doit certainement le connaitre. Il aime tellement le club qu’il est capable sans problème de donner de bonnes infos, et surtout de vraies infos. Après, la difficulté de ces jeunes joueurs qui viennent du Mexique, c’est le temps d’adaptation. Il y a toujours le risque de mettre quelques mois à s’adapter au championnat français. C’est le seul petit bémol. Après, quand on voit les performances qu’il a pu avoir, je trouve ça pas trop mal pour un jeune joueur. Si en plus on a des infos venues du Mexique par Gignac, je pense que c’est de bonnes infos et que c’est une bonne chose que l’OM se penche dessus. » Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille : 08/09/2020