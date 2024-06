Mercato : L’OM repousse 3 sollicitations pour un (très cher) remplaçant…

L’Olympique de Marseille n’a pas encore officialisé la signature de Roberto De Zerbi. Ce dernier est arrivé à Marseille ce mercredi et travaille déjà sur le mercato olympien avec son staff et la direction du club. Le dossier du gardien est notamment évoqué en interne.

Sauf retournement de situation, Pau Lopez devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Ce dernier s’est mis d’accord avec Côme, promu en série A cette saison. L’OM et le club italien doivent désormais s’entendre sur les modalités du transfert de l’ancien portier de l’AS Roma.

De son côté l’OM travaille déjà sur son successeur et a notamment activé la piste Ilan Meslier (24 ans). Le gardien français évolue depuis un an en Championship et a échoué de peu à remonter en Premier League lors des playoffs face à Southampton. Sous contrat avec Leeds jusqu’en 2026, il pourrait ainsi disposer d’un bon de sortie après cinq saisons passées en Angleterre. Cette piste n’est pas la seule étudiée par la les dirigeants marseillais.

3 sollicitations repoussées pour Ruben Blanco

Selon les informations du journal l’Equipe, le second gardien de l’Olympique de Marseille Ruben Blanco a lui aussi été sollicité par plusieurs clubs. L’OM a repoussé trois sollicitations pour le portier espagnol révèle le quotidien sportif.

Ruben Blanco est pourtant un des salaires très important de l’effectif avec un statut de remplaçant.

