Greenwood interessé ? Romano confirme pour Koné, et un nouveau club sur Lopez… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Greenwood en passe de venir à l’OM ? Koné, c’est confirmé ! Un autre club attiré par Lopez…

Nouvelle rumeur mercato ! Longoria, toujours très actif durant les périodes de transfert, ne cesse de multiplier les pistes pour renforcer l’équipe la saison prochaine. Cette fois-ci, le président de l’OM aurait pris contact avec Manchester United pour Mason Greenwood.

L’OM est très actif durant cette période de mercato. Avec l’arrivée d’un coach comme De Zerbi et malgré l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine le club cherche à re créer une nouvelle dynamique et enclencher un cercle vertueux. Un nouveau projet de jeu qui passe forcément par de nouvelles recrues, après une saison très moyenne de la plupart de l’effectif.

Parti en prêt du côté de l’Espagne durant cette saison, c’est Mason Greenwood qui serait cette fois pisté par l’OM selon le journaliste David Ornstein. Une piste qui serait ouverte depuis plusieurs jours, alors que des premiers contacts ont eu lieu entre le club de la cité phocéenne et Manchester United. Le joueur serait apparemment très intéressé par le défi marseillais et envisagerait sérieusement de signer, si une offre lui arrive sur la table.

Seul problème pour l’OM : le prix. Manchester United réclamerait pas moins de 40 million d’euros pour son ailier de 22 ans. Une somme trop élevée pour l’OM qui devrait donc négocier dans les jours qui viennent. Le joueur sort lui d’une saison réussie sur le plan personnel, après avoir été prêté. Il a inscrit 8 buts et 6 en 33 matchs de Liga.

Le milieu de terrain Ismaël Koné est tout proche de l’OM. Alors que différents montants autour de son transfert ont été évoqué montants même jsqu’aà 18M€, Fabrizio Romano précise que le deal devrait finalement être plus raisonnable.

Fabrizio Romano vient de poster via son compte X, « Ismaël Koné à l’Olympique de Marseille, c’est parti ! € 12,5 millions plus les ajouts à Watford. Le feu vert final est arrivé également du côté des joueurs. Contrat de cinq ans pour Koné, fortement recherché par De Zerbi. Longoria et Benatia ont conclu l’accord pour anticiper les clubs anglais, italiens et français. » L’international canadien devrait rapidement débarquer à Marseille tout comme Lilian Brassier. La reprise est prévu le 4 juillet.

🚨⚪️🔵 Ismaël Kone to Olympique Marseille, here we go! €12.5m plus add-ons to Watford.

Final green light arrived also on player side. Five year contract for Kone, strongly wanted by De Zerbi.

Longoria and Benatia closed the deal to anticipate English, Italian and French clubs. pic.twitter.com/HhSHDPUqb0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024