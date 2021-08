Mercato : L’OM revient à la charge pour Daniel Wass !

Ce n’est pas nouveau. À un an de la fin de son contrat, Daniel Wass ne veut pas prolonger du côté de Valence et l’OM souhaite saisir cette opportunité. Pablo Longoria serait prêt à faire un effort économique pour le recruter.

Le dossier évolue chaque jour. Alors que l’OM ne compte aucun latéral droit dans son effectif à une semaine de la reprise, le profil de Daniel Wass est ciblé depuis plusieurs semaines. À un an de la fin de son contrat, le latéral droit danois ne souhaite pas prolonger du côté de Valence et l’a fait savoir à ses dirigeants. De plus, l’intérêt de l’OM ne le laisserait pas insensible. En effet, Pablo Longoria, qui l’a déjà côtoyé lors de son passage à Valence, et Jorge Sampaoli apprécient sa polyvalence sur le terrain. Le technicien argentin est conscient que ses qualités pourraient apporter beaucoup à l’effectif olympien la saison prochaine. En revanche, Valence ne souhaiterait pas se séparer de Daniel Wass cet été et tenterait tant bien que mal de le prolonger. Agacé, le latéral droit aurait commencé un bras de fer avec ses dirigeants. Après avoir formulé une première offre jugée insuffisante par Valence, l’OM compte revenir à la charge.

Une nouvelle offre de l’OM pour Daniel Wass ?

À en croire les informations dévoilées par El Mercantil Valenciano, l’affaire Wass ne fait que commencer. Hier, le Danois n’a pas pris part à l’entraînement avec Valence suite à une gène musculaire. Une absence suspecte puisque le joueur était présent et a effectué l’entraînement sans encombre lundi. Toujours selon les informations du média espagnol, Daniel Wass n’aurait pas apprécié que Valence refuse l’offre de l’Olympique de Marseille. Lui et ses agents l’ont fait savoir lors d’une réunion lundi, il veut quitter Valence cet été. Le club espagnol n’entend pas le céder aussi facilement. Dernièrement, l’OM a formulé une première offre inférieure à 1 million d’euros jugée insuffisante par Valence, qui souhaiterait une offre plus élevée pour s’en séparer. On apprenait dernièrement que le club espagnol attendrait 8 millions d’euros. Enfin, le média espagnol révèle que Pablo Longoria espère pouvoir compter sur Daniel Wass la saison prochaine et serait prêt à faire un effort économique. Une deuxième offre devrait donc être bientôt formulée par l’OM. Affaire à suivre…

L’OM va présenter une nouvelle offre revue à la hausse pour Daniel Wass https://t.co/Ua8kUViSjF — Foot Mercato (@footmercato) August 4, 2021

Longoria a confirmé un intérêt pour Wass

Interrogé à son sujet en conférence de presse lundi dernier, Pablo Longoria en a profité pour faire le point sur le dossier. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)