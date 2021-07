L’Olympique de Marseille s’est positionné pour récupérer Pol Lirola à la Fiorentina. En cas d’échec dans ce dossier, Pablo Longoria songerait à Clinton Mata selon les informations de Walfoot.

Après plusieurs recrues dont des défenseurs centraux (Luan Peres, William Saliba), des ailiers (Ünder, De la Fuente) et des milieux (Guendouzi, Gerson), l’Olympique de Marseille doit récupérer des latéraux pour épauler Jordan Amavi, seul vrai joueur à ce poste sur le côté gauche.

MATA DANS LE VISEUR DE L’OM?

Pablo Longoria souhaiterait reprendre Pol Lirola pour le côté droit. L’Espagnol a brillé lors de son prêt la saison dernière. Fabrizio Romano affirmait même qu’un accord était proche d’être trouvé aux alentours de 12 millions d’euros… Mais selon les informations de Florian Holsbeck, journaliste pour Walfoot, l’OM aurait également coché le nom d’un joueur qui évolue en Pro League en Belgique.

En effet, la direction marseillaise apprécierait le profil de Clinton Mata. Latéral droit d’1m80 pouvant également évoluer en défenseur central, l’Angolais a été suivi par un scout marseillais lors de la rencontre de Supercoupe ce samedi. En plus d’avoir marqué un but lors de cette rencontre, le joueur aurait brillé… Pour le moment, rien n’indique que Clinton Mata est emballé par le projet marseillais et serait d’accord pour rejoindre le club. Niveau prix, cela pourrait se situer aux alentours de 10 millions d’euros.