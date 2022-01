Mercato : L’OM se positionne sur le meilleur buteur de MLS ?

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le FC Nantes en juin prochain, Randal Kolo Muani continue toujours d’intéresser l’OM. Mais en cas d’échec, Pablo Longoria aurait peut-être trouvé le profil idéal selon le media ESPN…

Après une saison des plus performantes avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani voit son contrat prendre fin avec les Canaris en juin prochain. Et comme il l’a annoncé il y a quelques semaines, il ne prolongera pas l’aventure avec son club actuel. Une sortie qui a provoqué un intérêt immédiat de la part de nombreux clubs comme par exemple l’AS Monaco, le LOSC, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, l’OM ou encore l’Eintracht Francfort. Si ce dernier semble tenir la corde dans ce dossier, Pablo Longoria aurait déjà prévu une alternative en cas d’échec…

A lire : Bon plan mercato OM : Kolo Muani, libre en juin et Sampaoli compatible ?

Castellanos dans le viseur de l’OM ?

En effet d’après les informations du site ESPN, Pablo Longoria serait intéressé par le profil du buteur argentin Valentin Castellanos, attaquant qui évolue au New York City FC. Ce dernier a terminé la saison dernière en tête du classement des meilleurs buteurs de MLS, avec 22 réalisations. Si le joueur est également pisté par la Fiorentina et West Ham entre autres, le journal argentin TyC Sports affirme qu’il faudra débourser au moins 13 millions d’euros pour le faire signer…