Mercato : L’OM se positionne sur un latéral droit de Bundesliga?

A la recherche de renforts cet été, l’Olympique de Marseille aurait coche lé nom de Kevin Mbabu pour le mercato estival. D’après Fabrice Hawkins, journaliste, il n’y a pas encore d’offre transmise.

Le mercato d’été 2022 a débuté il y a quelques jours mais toujours aucune recrue officielle pour l’Olympique de Marseille. Pourtant, de nombreux noms sont sortis dans les médias, notamment au poste de milieu de terrain.

Malgré une pénurie de latéraux, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne semblent pas cibler des profils à ce poste d’après les dernières rumeurs et informations. Ce dimanche, le journaliste Fabrice Hawkins nous informe via son compte Twitter que l’international suisse Kevin Mbabu est pisté par l’OM.

Mbabu, un profil polyvalent en défense

Le joueur de Wolfsburg n’a pas encore reçu d’offres de la part des Marseillais. Il ne lui reste qu’une saison de contrat et est évalué à 9 millions d’euros sur Transfermarkt. Si une offre est soumise, elle ne devrait pas être très élevée.

Cette saison, Mbabu a joué 31 matchs toutes compétitions confondues avec le club allemand. Athlétique (1,84m), il possède tout de même une pointe de vitesse intéressante. Son gabarit lui permet d’être polyvalent et de jouer en défense central, latéral ou même piston / milieu droit.

🔵⚪️ L’OM pourrait se renforcer au poste d’arrière droit. La cellule de recrutement regarde les opportunités et a coché le nom de Kevin Mbabu. Marseille n’a pas fait d’offre à Wolfsbourg pour le moment. pic.twitter.com/8VzsBVxlA6 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 19, 2022

Je pense que Longoria a bouclé 2 ou 3 joueurs, qu’il attend le feu vert de la DNCG

Pablo Longoria ne peut pas encore passer la deuxième vitesse dans son recrutement… D’après l’agent Yvan Le Mée, le président de l’Olympique de Marseille attendrait le feu vert de la DNCG pour officialiser des arrivées.

« Des accords comme ça tu peux les avoir qu’avec des joueurs libres ou des joueurs en prêt parce que c’est pas des accords que tu peux avoir, que tu tiens sur la durée sur des joueurs à 35 millions. Je ne pense pas qu’il est bouclé le recrutement parce que enfin il es fort mais tu ne peux pas boucler ton recrutement au mois de juin, tout le monde aimerait avoir l’équipe à la reprise mais ça n’existe pas encore plus quand tu te rapproches du haut niveau. Je pense qu’il a bouclé 2 ou 3 joueurs oui, qu’il attend le feu vert de la DNCG oui. Mais enfin avec le feu vert de la DNCG aujourd’hui t’es en Champions League, ça va t’amener 60, 65, 70 millions d’euros, donc il n’y a pas un grand problème, un vrai problème aujourd’hui. A partir du moment où t’es en Champions League tu n’as pas de grand problème » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)