Mercato : L’OM se positionne sur un latéral gauche grec?

Selon les informations de SportimeGreece, l’Olympique de Marseille et Newcastle se seraient positionnés pour recruter Giannoulis, un latéral gauche grec qui évolue au PAOK.

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas recruté de latéral gauche pour épauler Jordan Amavi, seule vraie alternative à ce poste. En Grèce, l’international Dimitris Giannoulis serait très courtisé par des clubs européens..

SportimeGreece nous informe que le joueur du PAOK serait sur les tablettes de l’OM et de Newcastle. La direction marseillaise observerait d’ailleurs son profil depuis le mercato hivernal… La piste serait de retour depuis quelques semaines. L’ASSE et Rennes auraient également un oeil sur le joueur mais ne seraient pas encore passés à l’action.

A LIRE AUSSI : Ex-OM : Un ancien Olympien soulève la Coupe d’Europe et la dédie aux Marseillais !

Le club grec aurait déjà refusé des offres à 3-4 millions d’euros mais pourrait céder aux alentours de 5 à 6 millions d’euros selon le média spécialisé. Difficile cependant d’imaginer que l’OM se positionne sur un joueur aussi cher, au vu des finances du club…

Exclusive at @sportimegreece : #OM & #NUFC have entered the race to sign #PAOK ‘s LB Dimitris #Giannoulis . #WatfordFC is still in the game. #ASSE #SRFC less possibilities#OlympiqueMarseille #NewcastleUnited #WFC #Watford

Full story here 👇https://t.co/qAguAXNLHw

— Giannis Chorianopoulos (@choria80) August 22, 2020