Mercato : L’OM se positionne sur un nouveau gardien pour remplacer Mandanda?

Steve Mandanda songerait à quitter l’Olympique de Marseille d’après La Provence. Le club souhaiterait le remplacer par un gardien portugais.

L’Olympique de Marseille pourrait perdre l’une de ses légendes lors de ce mercato estival 2022. La Provence explique ce mercredi dans un article que Steve Mandanda songerait bel et bien à quitter le club et qu’il l’aurait communiqué aux joueurs avant les vacances.

Un gardien de 26 ans contre 1 million d’euros?

La situation avec Pau Lopez ne lui plairait pas, c’est pourquoi il envisagerait de partir de l’OM afin de vivre une fin de carrière plus intéressante qu’être le second derrière l’Espagnol. Il attendrait en revanche d’avoir une discussion avec Jorge Sampaoli pour prendre sa décision.

D’après A Bola, l’OM aurait coché le nom d’un nouveau gardien pour le remplacer. Il s’agirait d’André Ferreira qui évolue au FC Paços de Ferreira en première division portugaise. Le portier de 26 ans pourrait débarquer à Marseille contre un chèque de 1 million d’euros.

Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez — Larqué

Interrogé sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, Jean Michel Larqué estime que Steve Mandanda doit rester à l’Olympique de Marseille. Selon lui, le portier olympien est bien meilleur que Pau Lopez et mérite d’être titulaire à l’OM la saison prochaine.

» Mandanda fera le choix qu’il veut mais Rennes c’est un mauvais choix. Oui c’est un club ambitieux et a besoin d’un gardien mais quand j’observe ce qui se passe à l’OM avec les gardiens, j’ai tout simplement l’impression qu’il y a un titulaire et un remplaçant. Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l’autre, c’est Steve Mandanda. Steve Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez. C’est pour cela que je pense qu’il ferait un mauvais choix en quittant l’OM. C’est le meilleur atout pour eux dans les buts. » Jean Michel Larqué – Source : RMC Sport (10/06/2022)