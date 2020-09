Mercato : L’OM se positionne sur un attaquant de l’AS Monaco?

L’OM serait à la recherche d’un attaquant pour ce mercato estival. En Italie, Gianluca Di Marzio croit savoir que le club marseillais s’est positionné sur un attaquant monégasque.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’Olympique de Marseille, comme d’autres clubs, se serait intéressé au profil de Keita Balde. L’ancien joueur de la Lazio de Rome et de l’Inter Milan est en difficulté à l’AS Monaco et aurait plusieurs pistes.

On veut trouver le profil juste, on ne veut pas changer de hiérarchie — AVB

Le journaliste italien affirme que de nombreux clubs italiens observent sa situation, notamment la Sampdoria, Cagliari et la Fiorentina. C’est d’ailleurs ce dernier club qui intéresserait le plus l’international sénégalais. L’ailier, pouvant également joué dans l’axe, a un profil pouvant coller à ce que cherche André Villas-Boas mais qui pourrait être hors-budget. Sur transfermarkt, il est évalué à 16 millions d’euros.

« On continue à chercher, ce qu’on peut faire n’est pas encore clair. Avec Pablo Longoria, on a essayé de faire venir un joueur ces dernières semaines mais ce n’était pas possible. On va continuer, on cherche. On ne sait pas encore clairement si ça va arriver sur le mercato cet été. Le club nous donne de la liberté et des moyens pour trouver un attaquant. On veut trouver le profil juste, on ne veut pas changer de hiérarchie. Cela veut dire que Dario (Benedetto) sera toujours notre fort investissement. Mais comme on a beaucoup de matchs, on a besoin de quelqu’un et on va continuer à chercher »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (11/09)